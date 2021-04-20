نائب يكشف عن الحصص الاضافية في رمضان وتعويض المواطنين برواتب شهرية

2021/04/20 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، الحكومة العراقية بعدم ايفاءها بتوزيع حصص اضافية في رمضان، مبينا ان هناك مقترح لتعويض المواطنين بدلا من البطاقة التموينية.

وقال الموسوي في تصريح لـNRT عربية (20 نيسان 2021)، "لقد أعطينا وعود في موازنة العام الحالي فيما يخص توزيع حصص اضافية لمفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان ولكن لحد الآن اهالينا لم يستلمو اي شيء."

وأضاف ٰان "هناك اقتراح من بعض النواب في البرلمان بألغاء البطاقة التموينية لانها لا تجدي نفعا"، مبينا " ان المقترح هو العمل على ضمان اجتماعي وتوفير دخل يومي او شهري لكل المواطنين الذين ليس لديهم اي مورد اخر على غرار الدول الأوروبية."

واشار أن "هناك فساد كبير في ملف البطاقة التموينية داخل الوزارة من خلال توزيع مواد منتهية الصلاحية والمرفوضة من قبل المواطنين،" داعيا الحكومة الى اخذ موضوع المفردات البطاقة التموينة على محمل الجد لان أكثر غالبية الشعب العراقي يعتمدون على الحصة الغذائية."

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