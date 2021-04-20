الرشيد يلغي شرط رهن العقار لمنح السلف لفئة محددة

2021/04/20 | 12:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرشيد يوم الثلاثاء عن قراره إلغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان “المصرف قرر الغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة ، مبينا انه سيتم “منح السلفة والبالغة (100) مليون دينار بكفالة قاضي مستمر بالخدمة ويكفي (50٪) من صافي راتبه الشهر لتغطية القسط والفائدة الشهري”.

وبين ان مدة السلفة (10) سنوات بفائدة (5٪).

وكان مصرف الرشيد قد اطلق خلال شهر ايلول من العام 2020 سلفة للقضاة بمقدار 100 مليون دينار.

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