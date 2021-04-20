الكاظمي: الحكومة رصدت تخصيصات مالية مضاعفة لوزارة الصحة لمواجهة الجائحة وتأمين العلاجات

2021/04/20 | 12:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الحكومة لم تدخر جهدا في سبيل الحد من تفشي الجائحة، ورصدت تخصيصات مالية مضاعفة لوزارة الصحة من أجل تأمين الأدوية وتوفير كل مستلزمات علاج المصابين.وأضاف الكاظمي، خلال لقاء مع عدد من … Readmore

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