2021/04/20 | 12:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تعلن فوز شركة صينية بعقد تطوير حقل المنصورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/20 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن فوز شركة صينية بعقد تطوير حقل المنصورية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن فوز شركة صينية بعقد تطوير حقل المنصورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).