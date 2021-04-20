عندما تتحكم بنا تغريدة..!

2021/04/20 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير داود حنوش في أيام ذلك الزمن الجميل حيث لم يكن العالم قد أصبح قرية صغيرة بعد، عندما كانت السذاجة والبراءة تطغى على عقول البشرية كانت الأخبار والمعلومات والأحداث تتناهى إلى مسامعنا ونشاهدها عبر صندوق صغير كان قابعاً في إحدى … Readmore

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