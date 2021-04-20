2021/04/20 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن خطة لإغلاق جميع مخيمات النازحين قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، في تصريح خص به “المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تتحدث عن خطة لإغلاق مخيمات النازحين..



نتعرض لضغوط سياسية المركز الخبري الوطني.

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