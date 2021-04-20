2021/04/20 | 12:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر تدعو الكاظمي للقاء نيابي يخص اتفاقاته مع دول عربية

دعا نائب عن كتلة بدر النيابية، الثلاثاء ( 20 نيسان 2021)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى ضرورة عقد لقاء مع أعضاء البرلمان الذين أوصلوه لمنصبه واطلاعهم بتفاصيل اتفاقاته مع بعض الدول العربية.

وقال مختار الموسوي في بيان، إن "الكاظمي مُطالب بضرورة عقد لقاء مع من أوصله لهذا المنصب واطلاعهم عن كثب على ماهية وتفاصيل الاتفاقات التي وقعها مع مصر والاردن وقطر والإمارات".

وأضاف أن "أعضاء مجلس النواب الذين جاءوا عن طريق الانتخابات وهم ممثلي الشعب العراقي ولابد من أن يكون لهم دوراً كبيراً في صناعة القرار داخلياً وخارجياً"، لافتاً إلى أن "الاتفاقات الخارجية ترسم سياسة العراق الخارجية وكذلك الاتفاقات الاقتصادية والتي تؤثر حتى على الأجيال القادمة".

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