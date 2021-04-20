2021/04/20 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الموارد المائية تتخذ أجراءات لمواجهة احتمال تقدم اللسان الملحي بشط العرب » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:19

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