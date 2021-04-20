التضحية بتموز - سعود سالم

2021/04/20 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم37 - الخيانة ثمن النجاةقال الأبُّ أنكي للكوجرو والكالاتروسيقدمون لكما ماء النهر فلا تَقْبلاهوسيقدمونَ لكما غلَّة الحقل فلا تَقْبلاهاقُولا لأريشكيجال ـ سَلِّمينا الجُثَة المعلَّقة بالمسماررُشا عليها خبز الحياة وماء الحياةعند ذلك تقوم أنانا وتعود لها الحياة وبعد ثلاثة ايام وثلاث ليال اصاب وزير عشتار خوف وغم وأدرك بوجود خطر يهدد عشتار ..



فماذا ج ......





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