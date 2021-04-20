جرعة واحدة بدلا من جرعتين.. تباطؤ التلقيح ضد فيروس كورونا في الدول النامية

2021/04/20 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباطأت الجهود المبذولة لتطعيم الدول الفقيرة ضد فيروس كورونا إلى حد كبير، مما تسبب في ضعف دفاعات الكثيرين ضد الفيروس خاصة مع بدء انتقال ثقل الوباء من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورونال.

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