النزاهة: صـدور أمر قبض لمدير عام واستقدام محافظ بقضية استئجار مخالف للقانون

2021/04/20 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ السابق لدائرة الصحَّة في محافظة بابل بتهمة الإضرار بالمال العام، وأمر استقدام لمحافظ أسبق، في القضيَّة ذاتها.وقالت […]

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