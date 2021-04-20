الشرطة الاتحادية: عمليات تفتيش في منطقتي الشعلة وشهداء البياع

2021/04/20 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اجرت قطعات الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء، عمليات تفتيش للبحث عن الاسلحة غير المرخصة بجانب الكرخ في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد الى "السومرية نيوز" ان قوة من اللواء الخامس في الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش في منطقة "الشعلة "شمال غرب بغداد ، تم العثور خلالها على بندقية كلاشنكوف، و6مخازن بندقية كلاشنكوف،و140 إطلاقة بندقية، ومسدس كلوك، ومخزن مسدس، و5 اطلاقات.

واضاف البيان ان نفذت قوة من اللواء السابع في الفرقة الثانية شرطة اتحادية اجرت عملية تفتيش في منطقة "شهداء البياع" ببغداد تم خلالها العثور على بندقية كلاشنكوف، وبندقية RBK،ومخزني بندقية، و71 إطلاقة بندقية، ومسدس طارق 9ملم.

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