اعتقال عصابة تمتهن تزوير فحوصات كورونا الخاصة بالمسافرين

2021/04/20 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باعتقال عصابة تمتهن تزوير فحوصات كورونا الخاصة بالمسافرين في البصرة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "الاشخاص المعتقلين يشكلون عصابة تمتهن تزوير فحوصات pcr الخاصة بفيروس كورونا للمسافرين"، مشيرا الى "ضبط عدد من الاختام بحوزتهم تعود لعدد من المؤسسات الصحية والاطباء في البصرة".وكانت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق ، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بعصابة لترويج المخدرات في منطقة الهارثة (شمال شرقي البصرة).

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