مع استعداد افتتاحه معمل الزجاج والسيراميك بأياد روسية في الانبار.. العراق بصدد تصدير الزجاجيات الى الخارج

2021/04/20 | 12:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الشركة العامة للزجاج والحراريات، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تصدير المنتجات الى الخارج، فيما أشارت الى أن شركات روسية ستعيد تأهيل معامل الزجاج والسيراميك.

وقال مدير عام الشركة فؤاد حماد عنزي إن “الشركة العامة للزجاج والحراريات سيكون لها منتجات معروضة للتصدير بعد إعلان الخطوط الانتاجية للاستثمار”، مبيناً أن “الشركة تهدف الى إشراك القطاع الخاص في إعادة وتأهيل الخطوط التي استقطبت عروض عدد من الشركات”.

وأضاف أنه “تم إجراء دراسات وتحاليل للعروض وبعد استكمال المتطلبات الخاصة بها وبموجب المعايير والنقاط التي وضعتها لجان الدراسة، أصبحت الشركات الروسية هي المستثمرة لهذه الخطوط بموجب العقد الموقع معهم”، موضحاً أن “اتحاد الشركات الروسية سيعيد العمل بمعامل الزجاج والسيراميك قريباً، الى جانب تحديث معامل السيراميك وتأهيلها وزيادة طاقاتها الانتاجية للإسهام بسد حاجة السوق المحلية من منتوج كاشي الجدران والارضيات السيراميكية وإنتاج الادوات الصحية السيراميكية”.

وتابع عنزي: إن “الشركات الروسية ستقوم بتشغيل معامل الالواح الزجاجية وبطاقة 120 طناً في اليوم، ومعمل زجاج القناني الطبية وبطاقة 95 طناً في اليوم، إضافة الى انشاء خط القناني والجرار وخط انتاج الزجاج المسطح” .

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