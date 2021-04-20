سرقة محكمة في وضح النهار بمحافظة ذي قار

2021/04/20 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

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اكد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، الثلاثاء، تعرض "محكمة بداءة سوق الشيوخ" جنوبي محافظة ذي قار الى السرقة.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (20 نيسان 2021)، أن "محكمة بداءة سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار تعرضت لسرقة مبلغ 3 ملايين دينار عراقي".

واضاف المصدر، أن "قوة أمنية من مكافحة الإجرام فتحت تحقيقا موسعا وتمكنت من كشف السارق بعد ساعات على وقوع الحادث"، لافتا إلى انه تبين ان السارق عامل خدمة في المحكمة حيث عثر على المبلغ بحوزته".

واوضح، انه "تم نقل السارق الى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية معه".

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