2021/04/20 | 12:55 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 20 أبريل 2021 | 12:46 مساءً

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جنرال الكتريك: ادخال 3 محطات تحويلية للخدمة في بغداد وكربلاء

اعلن مدير العمليات لحلول الشبكات لدى شركة جنرال الكتريك في الخليج العربي والعراق محمد بنودي انجاز 3 محطات تحويلية في محافظتي بغداد وكربلاء.

واضاف بنودي ان تلك المحطات وزعت بواقع واحدة في كل من زيونة والصحفيين في العاصمة بغداد واخرى شمال محافظة كربلاء،مشيراً الى ان العمل استمر في هذه المحطات وبالتعاون مع ملاكات وزارة الكهرباء والشركات المحلية حتى في ظل جائحة كورونا وما رافقها من اجراءات صحية تمثلت بحظر التجول وغيرها،حيث اتخذ الفريق اعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة المهندسين والكوادر العاملة.

وتابع ان تلك المحطات ستساهم في توزيع الكهرباء من نظيراتها المنتجة على المدن وفك الاختناقات وزيادة استقرار الشبكة مما سينعكس ايجابيا على زيادة ساعات تجهيز الكهرباء في المناطق التي وضعت فيها.

واوضح انه فريق الشبكات لجنرال الكتريك في العراق سبق له وان ادخل ثلاث محطات تحويلية وهي سلمان باك والبلديات والعماري،والعمل جار على بناء محطات اخرى لادخالها قبل فصل الصيف المقبل لتكون جاهزة لتوزيع الطاقة خلال الاشهر الحارة في العراق.

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