وسط هتافات من أنصارها.. انتهاء جلسة الاستماع إلى القاضية اللبنانية غادة عون

2021/04/20 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس القضاء الأعلى الاستماع إلى القاضية غادة عون حول "‏تجاوزاتها وعدم تطبيقها قرارات مدعي عام التمييزي".‏

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