الإعلام الامني: القبض على داعشيين اجتازوا الحدود السورية نحو العراق

2021/04/20 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على داعشيين اجتازوا الحدود السورية نحو العراق.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة من قيادة عمليات غرب نينوى شرعت من […]

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