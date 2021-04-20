2021/04/20 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، اطلاق خطة التجهيز للحصة الثانية من مفردات البطاقة التموينية الموحدة لشهر رمضان المبارك.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الجبوري، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يعلن اطلاق الحصة الرمضانية الثانية المركز الخبري الوطني.

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