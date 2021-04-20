منتجات زجاجية عراقية نحو التصدير قريباً..وشركة روسية لتأهيل المعامل

2021/04/20 | 12:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة للزجاج والحراريات، الثلاثاء، عزمها تصدير المنتجات إلى الخارج، فيما أشارت الى أن شركات روسية ستعيد تأهيل معامل الزجاج والسيراميك.

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وقال مدير عام الشركة، فؤاد حماد عنزي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (20 نيسان 2021)، إن "الشركة العامة للزجاج والحراريات سيكون لها منتجات معروضة للتصدير بعد إعلان الخطوط الانتاجية للاستثمار"، مبيناً أن "الشركة تهدف الى إشراك القطاع الخاص في إعادة وتأهيل الخطوط التي استقطبت عروض عدد من الشركات".

وأضاف أنه "تم إجراء دراسات وتحاليل للعروض وبعد استكمال المتطلبات الخاصة بها وبموجب المعايير والنقاط التي وضعتها لجان الدراسة، أصبحت الشركات الروسية هي المستثمرة لهذه الخطوط بموجب العقد الموقع معهم"، موضحاً أن "اتحاد الشركات الروسية سيعيد العمل بمعامل الزجاج والسيراميك قريباً، الى جانب تحديث معامل السيراميك وتأهيلها وزيادة طاقاتها الانتاجية للإسهام بسد حاجة السوق المحلية من منتوج كاشي الجدران والارضيات السيراميكية وإنتاج الادوات الصحية السيراميكية".

وتابع عنزي: أن "الشركات الروسية ستقوم بتشغيل معامل الالواح الزجاجية وبطاقة 120 طناً في اليوم، ومعمل زجاج القناني الطبية وبطاقة 95 طناً في اليوم، إضافة الى انشاء خط القناني والجرار وخط إنتاج الزجاج المسطح".

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