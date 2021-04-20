في تشرين الأول المقبل.. نائب يستبعد دمج انتخابات مجالس المحافظات مع النيابية

2021/04/20 | 12:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]استبعدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، دمج انتخابات مجالس المحافظات مع نظيرتها النيابية في العاشر من تشرين الاول المقبل.

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