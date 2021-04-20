منظمة الصحة العالمية تتحدث عن السيطرة على كورونا خلال شهور فقط.. وتحدد الشرط

2021/04/20 | 12:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن السيطرة على جائحة كورونا “خلال شهور”، بشرط التوزيع العادل للقاحات، وتبرعت مؤسسة الناشطة السويدية غريتا تونبيرغ بـ100 ألف يورو لنظام “كوفاكس” لمحاربة “مأساة انعدام المساواة في اللقاحات”.

الصحة العالمية متفائلة بإمكانية السيطرة على الجائحة خلال شهور بشرط التوزيع العادل للقاحات.

قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين (19 نيسان/ أبريل 2021) إن بإمكان العالم السيطرة على جائحة كوفيد-19 العالمية خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل.

وحلت غريتا تونبيرغ، الناشطة السويدية في مجال مكافحة التغير المناخي، ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحفي من السويد، موجهة انتقاداً لاذعاً إلى “قومية اللقاحات”، وقالت إن من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سناً في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية.

وقال جيبريسوس: “لدينا الإمكانيات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف”.



ومع ذلك عبر تيدروس أيضاً عن قلقه من “المعدل المرعب” الذي ينتشر به كوفيد-19 بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاماً والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.

ومضى قائلاً: “مرت تسعة أشهر لنصل إلى مليون متوفى، وأربعة أشهر لنصل إلى مليوني متوفى، وثلاثة شهر لنصل إلى ثلاثة ملايين متوفى”.

وقالت تونبيرغ إنه في حين تم تطعيم واحد من كل أربعة من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من كوفيد-19، تلقى واحد فقط من بين أكثر من 500 في الدول الأشد فقراً جرعة لقاح، وأضافت: “قومية اللقاحات هي ما يدير توزيع اللقاحات”.

تونبيرغ تتبرع بمئة ألف يورو لـ”كوفاكس”

وستدفع مؤسسة غريتا تونبيرغ مبلغاً قدره مئة ألف يورو لنظام كوفاكس من أجل محاربة “مأساة انعدام المساواة في اللقاحات” ضد الوباء، والتي نددت بها الناشطة السويدية في مجال البيئة.

ويُخصص المبلغ الذي سيدفع لمنظمة الصحة العالمية “لشراء لقاحات ضد كوفيد-19، في إطار الجهد العالمي نحو الوصول العادل إلى اللقاحات لأولئك الأكثر عرضة للخطر”، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين في بيان.

ونقل البيان عن الشابة قبل مشاركتها في مؤتمر صحافي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد للتغلب على مأساة انعدام المساواة في اللقاحات”.

وأكدت تونبيرغ التي أصبحت أيقونة النضال من أجل المناخ، “أن الوسائل متاحة لنا لتصحيح الخلل الهائل الموجود اليوم في العالم في مكافحة كوفيد-19.



تماماً كما هي الحال مع التغير المناخي، يجب أن نساعد أكثر الفئات ضعفاً أولاً”.

وقالت تونبيرغ إنها على يقين من أن آلية كوفاكس، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظّمة الصحّة العالميّة، وتحالف اللقاحات “غافي”، و”التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة”، التي ينبغي أن تضمن التوزيع العادل في 92 دولة فقيرة، هي الاستجابة المناسبة.

ويحاول النظام في الوقت الحالي جاهداً الإسراع لا سيما وان الهند منعت تصدير لقاح أسترازينيكا المنتج على أراضيها، فيما الدول الغنية فضلت الحصول على اللقاحات بشكل مباشر بدلاً من الاعتماد على كوفاكس.

وقال تيدروس: “أحث المجتمع الدولي على أن يحذو حذو غريتا وأن يفعل ما في وسعه من اجل دعم كوفاكس لحماية الأكثر ضعفاً من هذا الوباء”.

لكن دعوات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتقاسم الجرعات المتاحة لم تلق آذاناً صاغية لدى القادة.



تحت تأثير الرأي العام، أصبحت أهداف التطعيم لدى العديد منهم، كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعلى بكثير من الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.



وهكذا حرم نقص اللقاحات المتاحة البلدان الأقل ثراءً من الحصول عليها.



ولفت تيدروس بأسف إلى أنه تم تطعيم ربع السكان في بعض البلدان الغنية، لكن نسبة التلقيح منخفضة في البلدان الفقيرة لتشمل شخص من كل 500.

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