النفط يرتفع بصورة ملحوظة ويسجل اعلى مستوى في شهر

2021/04/20 | 13:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسعار النفط العالمية، الثلاثاء، أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر بسبب هبوط الدولار وتوقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، لكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 66 سنتا ما يوازي واحدا في المائة إلى 67.71 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

كما وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ايار والذي ينتهي العمل به اليوم 70 سنتا ما يعادل 1.1 في المائة إلى 64.08 دولار للبرميل.

ويصبح النفط أرخص للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي وهي العملة المقوم بها النفط في حالة ضعف العملة الأمريكية.

وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة انه "يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية… رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة".

كما ويدعم الأسعار توقعات بأن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

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