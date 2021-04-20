العراق “يسابق” اللسان الملحي.. يتقدم نحو ابتلاع شط العرب

2021/04/20 | 13:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات لمواجهة احتمال تقدم اللسان الملحي بشط العرب، عازية السبب الى النقص الكبير في واردات نهرالكارون.

وقالت الوزارة في بيان إنها”اتخذت عدة إجراءات لمواجهة احتمال تقدم اللسان الملحي داخل شط العرب بسبب النقص الكبير في واردات نهرالكارون ولغرض تجنب زيادة تراكيز الاملاح في مركز قضاء الفاو”.

وأضافت أن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أوعز بالتأكيد على ضمان استمرار تجهيز شط العرب بالحصة المائية المقررة من ناظم قلعة صالح ومتابعة ذلك على مدار الساعة مع التأكيد المستمر على رفع التجاوزات، كما أوعز بتشغيل قناة شط العرب الاروائية بكفاءة لايصال المياه الى كافة مشاريع إسالة المياه في أبو الخصيب وسيحان والفاو اضافة الى تأمين المياه للاراضي الزراعية الواقعة على جانب القناة”.

وتابعت أنه “تم إنجاز المنشآت الخاصة لتأمين إيصال المياه العذبة الى منطقة رأس البيشة وقد أنجزت شركة الفاو المنشآت على نهري الراشد ونهر عبد العزيز اللذين يعدان آخر نهرين في المنطقة خدمة للمزارعين والاراضي الزراعية في المنطقة”.

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