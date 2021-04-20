«سينوبيك» تفوز بعقد تطوير حقل «المنصورية» في ديالى

2021/04/20 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوزـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، فوز شركة سينوبيك الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة سينوبيك الصينية فازت بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى".

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