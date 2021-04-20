سينوبيك الصينية تفوز بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في العراق

2021/04/20 | 13:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن فوز شركة سينوبيك الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي.وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن شركة سينوبيك الصينية فازت بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة …

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