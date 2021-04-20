3 حوادث في أقل من شهر.. إقالة رئيس هيئة السكة الحديد في مصر

2021/04/20 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل في مصر، قرارا بإقالة شرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ.

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