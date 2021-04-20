الإطاحة بمتسللين اثنين عبر الحدود السورية والعثور على ’نمساوي وكاتيوشا’ في نينوى والأنبار

2021/04/20 | 13:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، العثور على كدس عتاد وأسلحة متنوعة وصواريخ في عمليات أمنية بمناطق مختلفة، فيما أشارت إلى ضبط متسللين إلى الأراضي العراقية عبر الحدود السورية.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات الأنبار، عثرت على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة القرية العصرية".

وأضافت، أن "الكدس يحتوي على ١١عبوة ناسفة، و١١ قذيفة دبابة، و٣ صواعق تفجير، وتم تفجيرها من قبل مفارز المعالجة التابعة للفرقة".

وتابعت، "وبعد ورود معلومات استخبارية، عثرت الفرقة العاشرة ضمن قاطع المسؤولية على ٣ عبوات ناسفة مختلفة، وقنبرة هاون وصاروخ دبابة، وتم نقلها من قبل مفارز المعالجة التابعة للفرقة".

ولفت البيان، "كما نفذت قوة من الفرقة العاشرة واجب تفتيش في منطقة الشهابي الأولى ضمن قضاء الكرمة وعثرت على قنبرة هاون 120ملم، وصاروخ قاذفة RBG7، وصاروخ نمساوي، وتم تفجير المواد من قبل مفارز المعالجة".

وأشارت الخلية إلى أنه "شرعت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى من خلال فرقة المشاة عشرين بواجب تفتيش ضمن قاطع المسؤلية، حيث تم العثور على قنبرتي هاون ٦٠ ملم، وصاروخ كاتيوشا من مخلفات داعش الإرهابي، وتم تفجيرها موقعياً".

وأوضح البيان، "في سياق آخر تمكنت قوة من الفوج الأول باللواء ٧١ في الفرقة ٢٠، من القاء القبض على اثنين بعد اجتيازهما الساتر الحدودي السوري نحو الأراضي العراقية وبعد التحقيق تبين انتمائهما إلى عصابات داعش، اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".

وختم البيان، "وباشرت قوة مشتركة من مقر المتقدم قيادة العمليات المشتركة/كركوك من خلال الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بواجب تفتيش في قرية الخالدية، حيث تم العثور على قنبرتي هاون ١٢٠ ملم، وعبوة محلية الصنع، ورمانتي قاذفة، من مخلفات عصابات داعش الإرهابي، حيث تم تفكيكها وإتلافها من قبل مفرزة معالجة الفرقة".

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