2021/04/20 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير العمليات لحلول الشبكات لدى شركة “جنرال الكتريك” في الخليج العربي والعراق، محمد بنودي، الثلاثاء (20 نيسان، 2021) إنجاز 3 محطات تحويلية في محافظتي بغداد وكربلاء.

وأوضح بنودي، في بيان أن “تلك المحطات وزعت بواقع واحدة في كل من زيونة والصحفيين في العاصمة بغداد واخرى شمال محافظة كربلاء”، مشيراً إلى أن “العمل استمر في هذه المحطات وبالتعاون مع ملاكات وزارة الكهرباء والشركات المحلية حتى في ظل جائحة كورونا وما رافقها من اجراءات صحية تمثلت بحظر التجول وغيرها، حيث اتخذ الفريق اعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة المهندسين والكوادر العاملة”.

وتابع أن “تلك المحطات ستساهم في توزيع الكهرباء من نظيراتها المنتجة على المدن وفك الاختناقات وزيادة استقرار الشبكة مما سينعكس ايجابيا على زيادة ساعات تجهيز الكهرباء في المناطق التي وضعت فيها”.

وأردف بأن “فريق الشبكات لجنرال الكتريك في العراق سبق له وان ادخل ثلاث محطات تحويلية وهي سلمان باك والبلديات والعماري، والعمل جار على بناء محطات اخرى لإدخالها قبل فصل الصيف المقبل لتكون جاهزة لتوزيع الطاقة خلال الاشهر الحارة في العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال الكترك: إدخال 3 محطات تحويلية للخدمة في محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال الكترك: إدخال 3 محطات تحويلية للخدمة في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).