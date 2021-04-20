القبض على داعشيين بعد اجتيازهما الساتر الحدودي السوري نحو الأراضي العراقية

2021/04/20 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، القبض على عنصرين من تنظيم داعش الارهابي، بعد اجتيازهما الساتر الحدودي السوري نحو الأراضي العراقية.

وذكرت الخلية في بيان أن “قوة من قيادة عمليات غرب نينوى، شرعت من خلال فرقة المشاة عشرين بواجب تفتيش ضمن قاطع المسؤلية، حيث تم العثور على (قنبرتي هاون ٦٠ ملم – صاروخ كاتيوشا ) من مخلفات داعش الارهابي تم تفجيرها موقعياً”.

واوضحت أن “قوة من الفوج الأول باللواء ٧١ في الفرقة ٢٠ ، تمكنت من القاء القبض على اثنين بعد اجتيازهما الساتر الحدودي السوري نحو الاراضي العراقية وبعد التحقيق تبين انتمائهما الى عصابات داعش، اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية”.

وبينت أن “قوة مشتركة من مقر المتقدم قيادة العمليات المشتركة /كركوك من خلال الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، شرعت بواجب تفتيش في قرية الخالدية ، حيث تم العثور على (قنبرتي هاون ١٢٠ ملم – عبوة محلية الصنع – رمانتي قاذفة ) من مخلفات عصابات داعش الارهابي حيث تم تفكيكها واتلافها من قبل مفرزة معالجة الفرقة”.

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