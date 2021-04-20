الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش في منطقتي الشعلة وشهداء البياع في بغداد

2021/04/20 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرت قطعات الشرطة الاتحادية اليوم

الثلاثاء، عمليات تفتيش للبحث عن

الاسلحة غير المرخصة بجانب الكرخ في

بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان قوة من اللواء الخامس في

الفرقة الثانية شر

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