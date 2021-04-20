صـدور أمر قبض لمدير عام واستقدام محافظ للتحقيق

2021/04/20 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم

الثلاثاء، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ

المدير العامِّ السابق لدائرة الصحَّة

في محافظة بابل؛ بتهمة الإضرار بالمال

العام، فيما أشارت إلى صدور أمر استقدام

لمحافظ أسبق، في ا

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