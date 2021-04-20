العمليات المشتركة تناقش اجراءات ضبط الحدود في قاطع نينوى

2021/04/20 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء، استمرارها بمتابعة قطعات الجيش في قاطع نينوى.

وقالت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز" انه استمرارا للجهود الحثيثة والمتواصلة في متابعة القطعات العسكرية في الميدان.تواصل قيادة العمليات المشتركة من خلال هيئات الركن والقادة الميدانيين بالاستطلاع التفصيلي في منطقة مخمور ضمن قاطع فرقة المشاة الرابعة عشر ضمن عمليات نينوى

حيث ناقش نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري اجراءات ضبط الحدود الفاصلة مع التشكيلات المجاورة واجراءات منع التسلل وكذلك التعاون بين الاجهزة الامنية الموجودة ضمن قاطع العمليات.

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