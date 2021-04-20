2021/04/20 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعدّ وزارة الهجرة والمهجرين لتهيئة

قاعدة بيانات خاصة بتوزيع منحة المليون

و500 ألف دينار خلال الشهر المقبل، بين

الأسر العائدة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس

جهاكير في تصريحات صحفية، إنَّ "قاع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة والمهجرين تكشف موعد توزيع "منحة النازحين") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة والمهجرين تكشف موعد توزيع "منحة النازحين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).