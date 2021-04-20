دعوة لعقد جلسة لبرلمان كوردستان لانهاء استقطاع الرواتب

2021/04/20 | 13:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عدد من اعضاء برلمان كوردستان، دعوة الى عقد جلسة خاصة لبرلمان كوردستان لمناقشة موضوع استقطاع رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وقال البرلمانيون في كتابهم الموجهة الى رئاسة برلمان كوردستان: وفقا للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان ندعو الى عقد جلسة خاصة لبرلمان كوردستان لمناقشة موضوع استمرار الاستقطاع غير القانوني لرواتب موظفي اقليم كوردستان.

واضاف البرلمانيون الذين يبلغ عددهم 42 برلمانيا: ان الجلسة يجب ان تكون بحضور الجهات المعنية باستقطاع رواتب الموظفين في حكومة اقليم كوردستان لانهاء هذا الاستقطاع بشكل نهائي وخاصة بعد المصادقة على الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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