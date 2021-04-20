المفوضية تغير موعد اطلاق الحملات الانتخابية

2021/04/20 | 13:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعديلا على موعد انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي من المقرر ان تجري يوم 10/10/2021.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاية اليوم الثلاثاء، إن "مجلس المفوضين أصدر نظام الحملات الانتخابية، وبانتظار قراره بشأن آلية التنظيم"، مضيفة بان "هناك تنسيقاً عالياً مع أمانة بغداد ووزارة البلديات بعدم المساس بمؤسسات الدولة أو أي جهة حكومية في أثناء انطلاق الحملات الانتخابية".

وأشارت الى أن "انطلاق الحملات الانتخابية سيكون بعد المصادقة على المرشحين بحسب قانون الانتخابات ،عكس الانتخابات السابقة التي كانت تنطلق الحملات قبل شهر من موعد إجراء الانتخابات".

PUKmedia / عن واع

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