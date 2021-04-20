2021/04/20 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

2 مشاهدة

رفض السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقترحات لبطولة دوري السوبر الأوروبي، كما هدد الأندية المعنية "بعواقب" لم يحددها.

وقال إنفانتينو في مؤتمر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "لا يوجد شك" في موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم من تلك المسألة.

وأضاف: "بالأمس سمعنا وقرأنا كلمات كثيرة عن الحرب والجريمة، إنها كلمات فظيعة والأسوأ إنها تقال عن اللعبة التي نحبها جميعا، أريد أن أقول بكل وضوح أن (فيفا) مؤسسة مبنية على القيم الحقيقية للرياضية".

وأوضح أن بطولة دوري السوبر الأوروبي المكونة من 12 فريقا حتى الآن، تتعارض مع تلك القيم، كما أكد أن (يويفا) يحظى بالدعم الكامل في مواجهة تلك الخطوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفانتينو يهدد أندية السوبر ليج) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفانتينو يهدد أندية السوبر ليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).