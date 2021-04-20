النزاهة تصدر اوامر قبض واستقدام لمسؤولين كبار في الدولة

2021/04/20 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، أمرا بالقبض على المدير العام السابق لدائرة الصحة ومحافظ بابل الأسبق بتهمة الاضرار بالمال العام ومخالفة القانون.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (20 نيسان 2021) ان" محكمة تحقيق الحلة المختصة اصدرت أمر استقدام بحق المدير العام السابق لدائرة صحة بابل على خلفية مخالفات في عقد استئجار"، مبينة الى "صدور أمراستقدام اخر بحق محافظ بابل الأسبق في القضية ذاتها".

واوضحت الدائرة أن "أمري القبض والاستقدام صدرا استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد استئجار بموافقة المحافظ الأسبق، مشخصة تضمنه مخالفة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلا عن إبرامه ببدل وهمي غير حقيقي وبدون مزايدة علنيـة، الأمر الذي أحدث ضررا في المال العام".

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن إصدار القضاء أوامر استقدام وقبض بحق مسؤولين محليين في المحافظة على خلفية قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، منهم محافظون ومديرون عامون وموظفون؛ على خلفيـة مخالفات أفضت إلى إحداث ضرر بالمال العام.

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