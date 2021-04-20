2021/04/20 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية: سنفاتح رئاسة الجمهورية لتصحيح الأخطاء الواردة بجداول الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: سنفاتح رئاسة الجمهورية لتصحيح الأخطاء الواردة بجداول الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: سنفاتح رئاسة الجمهورية لتصحيح الأخطاء الواردة بجداول الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).