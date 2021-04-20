2021/04/20 | 13:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأسايش" تعتقل 7 شبان متورطين بعملية اغتيال في مخيم الهول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/20 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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