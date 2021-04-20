وزير التخطيط: العراق يحتاج 136 تريليون دينار لإنجاز المشاريع المستمرة

2021/04/20 | 13:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، إن العراق يحتاج إلى 136 تريليون دينار؛ لإنجاز المشاريع المستمرة، مبينا أن الجزء الأكبر منها لوزارتي النفط والكهرباء.وأضاف النجم، في مقابلة عبر فضائية "الشرقية"، أنه هناك أكثر من 6 آلاف مشروع مستمر، مشيرا …

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