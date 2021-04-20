رئيس فيفا يزور العراق قريباً

2021/04/20 | 13:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الشاب والرياضة عدنان درجال، ان رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” جياني انفانتينو، سيزور العراق قريباً.

وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الشباب والرياضة إن “وزارة الشباب تلقت كتاباً من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو لزيارة العراق قريباً”.

واوضح ان “رئيس فيفا سبق وأن اعتذر بوقت سابق عن زيارته للبصرة في 17 من كانون الثاني الماضي أثناء مباراة المنتخب الوطني والمنتخب الكويتي، لكنه جدد رغبته بزيارة العراق وننتظر الموعد الذي سيحدده رئيس الاتحاد الدولي بوقت لاحق”.

يذكر ان رئيس “فيفا” سبق وان التقى بدرجال خلال تواجده في قطر بالـ21 من شهر كانون الاول من العام الماضي.

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