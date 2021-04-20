لإجراء مشاورات.. السفير الأميركي لدى روسيا سيعود إلى الولايات المتحدة

2021/04/20 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في موسكو الثلاثاء، أن السفير الأميركي جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة "هذا الأسبوع" لإجراء "مشاورات"، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين.

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