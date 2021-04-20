2021/04/20 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أكدت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي لديه رغبة كبيرة في الرحيل عن ناديه بيراميدز.وبحسب مصادر لموقع “يالا كورة”، فإن رمضان صبحي أبلغ إدارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رمضان صبحي يرغب بالرحيل من بيراميدز..



ووكيله: سينهي مسيرته حيثما بدأت المركز الخبري الوطني.

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