لجنة نيابية تؤكد المضي بتشريع القوانين الخاصة بتطوير القطاع الزراعي في العراق

2021/04/20 | 14:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الثلاثاء، المضي بتشريع القوانين الخاصة بتطوير القطاع الزراعي خلال ما تبقى من عمر البرلمان.

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