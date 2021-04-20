الحرارة تتخطى 40 درجة مئوية في بغداد وسبع محافظات

2021/04/20 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعاتها

لحالة الطقس الجوية لليوم والأيام

الأربعة المقبلة، التي أشارت فيها إلى

ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 41 مئوية

في محافظات بغداد والأنب

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