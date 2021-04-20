2021/04/20 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الهيئة الادارية لنادي زاخو على

استقالة مدرب فريقها الكروي الأول سامي

بحت، وتم إنهاء العقد بينهما بالتراضي.

وذكر بحت أن سبب استقالته من تدريب فريق

زاخو برغم المسيرة الجدية التي قضاها

معه يعود إل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة سامي بحت من تدريب نادي زاخو) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة سامي بحت من تدريب نادي زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).