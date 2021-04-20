الاطاحة بعصابة لترويج المخدرات في احدى مناطق البصرة (صور)

2021/04/20 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

التابعة لوزارة الداخلية، اليوم

الثلاثاء، الاطاحة بعصابة لترويج

المخدرات في احدى مناطق محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، انه "وبعد

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