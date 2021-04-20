اعتقال 3 من مروجي المواد المخدرة في كركوك

2021/04/20 | 14:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء عن أعتقال 3 أشخاص من مروجي المواد المخدرة في كركوك.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia بأن قوة من قسم مكافحة المواد المخدرة في كركوك أطاحت بشبكة مكونة من ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة في كركوك .

وأضاف عند القاء القبض على الجناة الثلاثة وجد بحوزتهم كمية من مادتي الكرستال والترامادول وتم أحالتهم الى الجهات المختصة لغرض أجراء التحقيقات القانونية بحقهم وأحالتهم الى القضاء.

PUKmedia/ عمر اواره

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