2021/04/20 | 14:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجامينا,-(أ ف ب) – اعلن اليوم عن وفاة الرئيس التشادي المنتخب متأثراً بجروح أُصيب بها على الجبهة (الجيش بحسب التلفزيون الرسمي) وكان أعيد انتخاب الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 نيسان/أبريل على ما أعلنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الرئيس التشادي بعد يوم من اعادة انتخابه..متأثراً بجراحه في الجبهة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الرئيس التشادي بعد يوم من اعادة انتخابه..متأثراً بجراحه في الجبهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).